◆テニス▽全豪オープン第４日（１５日、オーストラリア・メルボルン）【メルボルン１５日＝吉松忠弘】世界ランキング６３位の内島萌夏（安藤証券）が、４大大会初の３回戦進出を惜しくも逃した。１７歳で、同１５位のミラ・アンドレエワ（ロシア出身）に最終セット５−３リード、タイブレイクでも８−６とリードしながら、勝ちを意識したのかミスが生まれ逆転された。第１セットを落とすが、この日は、非常に風が舞うコン