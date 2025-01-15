静岡県警本部15日午前10時5分ごろ、静岡県伊東市川奈の国道135号で「緊急走行中の救急車と軽乗用車が衝突した」と110番があった。伊東署によると、救急搬送中だった90代女性と、軽乗用車に同乗していた50代女性が軽傷。救急車に乗っていた隊員3人と軽乗用車を運転していた70代男性にけがはなかった。現場は信号機のある交差点で、北進する救急車と西進する軽乗用車が衝突した。救急車は市内の病院へ向かう途中だった。署は詳し