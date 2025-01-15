タイガー・ウッズ（ゲッティ＝共同）屋内でシミュレーターを使いチーム戦で争う男子ゴルフの「TGL」は14日、米フロリダ州パームビーチガーデンズで行われ、大会創設者で元世界ランキング1位のタイガー・ウッズ（米国）が出場したジュピター・リンクスGCはコリン・モリカワ（米国）らのロサンゼルスGCに1―12で敗れ、黒星スタートとなった。松山英樹が所属するボストン・コモンGは27日が初戦となるが、松山の出場は2月以降にな