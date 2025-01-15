1995年の阪神・淡路大震災の発生から、2025年1月17日で30年です。静岡県松崎町では1月15日、警察が巨大地震の発生に備え、訓練を行いました。 【写真を見る】「いざという時にちゃんと対応できるよう」阪神・淡路大震災30年前に 警察が巨大地震に備え訓練＝静岡・下田警察署 下田警察署は、伊豆半島の災害対策に力を入れています。15日、管内の松崎町で機動隊などと「災害警備訓練」を行いました。 訓練では高所からの救助やド