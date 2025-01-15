15日（水）は日本海側では大雪やふぶきに注意が必要です。太平洋側も午後は気温が急降下して冷え込みそうです。＜15日（水）の天気＞日本付近は冬型の気圧配置で、上空に強い寒気が流れ込んでいます。午後も北日本では雪や風が強まって、ふぶくところがありそうです。見通しが悪くなるため、車の運転にはお気をつけください。北陸の平地でも午後は雨から雪に変わり、降り方が強まる予想です。関東甲信の山沿いや山陰でも夜にかけて