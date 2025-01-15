俳優の松重豊が14日、自身のXを更新し、映画『孤独のグルメ』の舞台あいさつでのオフショットを公開した。松重が演じる主人公・井之頭五郎が描かれた画像が、ファンの間で話題を呼んでいる。投稿では「上野の映画館のスタッフには東京藝大の生徒さんがいるらしいのだ」と、映画館のスタッフについての興味深い情報をシェア。なんとホワイトボードには井之頭五郎の肖像画が！ 「腹が…減った」というメッセージも添えられている。こ
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