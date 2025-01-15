インターネットオークションに架空の車を出品して現金をだまし取ったとして、20代の男2人が逮捕されました。 【写真を見る】ネットオークションに「架空の車」出品か400万円詐取容疑で男2人を逮捕指示役が存在か熊本 詐欺の疑いで逮捕されたのは、広島県呉市の会社員の男（23）と宮城県山元町の無職の男（22）です。 2人は去年3月18日ごろ、インターネットオークションに架空の車を出品し