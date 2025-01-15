Shinichi Uchida［東京１５日ロイター］ - タレントの中居正広さんに関する騒動を巡り、米投資ファンドのダルトン・インベストメンツはフジ・メディア・ホールディングスに対し第三者委員会を設置して調査するよう求めた。ダルトンの関連会社、ライジング・サン・マネジメントが１４日付で書簡を送った。書簡は、中居さんを巡る騒動はエンターテインメント業界全体の問題であるだけでなく、フジＨＤのコーポレートガバナンスに