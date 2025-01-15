【「学園アイドルマスター」ローソンキャンペーン】 キャンペーン期間：1月21日7時～2月3日まで ※または景品がなくなり次第終了となります。 ローソンは、「学園アイドルマスター」キャンペーンを1月21日7時より開催する。 本キャンペーンでは対象のお菓子を3点購入するとオリジナルクリアファイ