人気漫画『ジョジョの奇妙な冒険』作者・荒木飛呂彦氏とコラボした「ヱビスビール 荒木飛呂彦描き下ろしデザイン缶」が2月12日に全国で数量限定発売されることが決定した。これにネット上では「スタンド能力が使えるようになるのか？」と話題になっている。【写真】センス抜群！ジョジョ風な絵荒木飛呂彦デザイン缶イラストヱビスビールは「たのしんでるから、世界は変えられる。」というテーマをもとに、ビールを通じて人々