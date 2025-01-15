韓国の高位公職者犯罪捜査庁は拘束した尹大統領に対する取り調べを午前11時から始めたと明らかにしました。拘束令状を執行してから48時間となる明後日の午前10時33分までに逮捕状を裁判所に請求するかどうかを判断することにしています。