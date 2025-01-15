職場に「あざとい系女子」がいると、どうしても疲れてしまいますよね。猫なで声で甘える姿にイラっとするのはもちろん、デレデレする男性社員にも呆れてしまいます……。しかし、中にはスパッと指摘できる強者もいるようで？今回は、ぶりっ子後輩を撃沈させた男性社員の辛口発言を1つご紹介します。職場に恋愛をしに来ている後輩に…「職場に恋愛をしに来ているようなぶりっこ後輩社員がいました。『職場に何しに来てるの？』と