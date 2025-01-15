序文 すべては、持続可能な医療の未来をつくるために。創業当時から医師の人材紹介を中心に、医療を取り巻く課題への解決策を社会に提案してきた当社は、2016年より企業の産業保健活動を支援する事業をスタートしました。そして、2024年10月、当時より『産業保健トータルサポート』として展開していたサービスを『健康経営トータルサポート』にリニューアルし、全面的なリブランディ