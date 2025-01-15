日本海側で雪が強まりそうです。青森県では昨夜から各地で雪が降り続き、青森市では1メートルに迫る積雪となっています。あす午前6時までに降る雪の量は多い所で、山沿いで70cm、平地で50cmと予想されています。青森市民「かなりの大雪になる予想ですから、ちょっと恐怖です」あす明け方にかけて警報級の大雪となる可能性があります。