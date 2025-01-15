結婚生活は幸せな瞬間と共に、夫の自己中心的な振る舞いに悩まされることもあります。今回は、夫の思いやりのない行動に遭遇したときの対処法について紹介します。自分の感情を尊重する夫から否定的な反応を受けたときは、まず自分の感情を受け入れ、大切にしましょう。自分の心に正直でいることが大切です。対話で気持ちを伝える夫の振る舞いに寂しさを感じるときは、穏やかに自分の感じていることを伝えましょう。自分の感情と求