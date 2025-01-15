通貨オプションリスクリバーサル ドル円0.91-1.20円コールオーバー ユーロ円1.26-1.75円コールオーバー ポンド円1.96-2.76円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格