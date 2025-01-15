LDH所属のヒップホップグループ・DOBERMAN INFINITYが1月15日に5枚目のフルアルバム『D.X』をリリースする。活動10周年の記念碑的作品では、種々様々なビートの上で等身大かつ赤裸々なリリックが綴られている。◆撮り下ろし写真2023年6月にリリースされたEP『milestone』に続き、グループの前身であるDOBERMAN INC時代からの盟友・BACHLOGICも今作に参加。今や当代屈指のビートメイカーとして活躍する同氏が、「1st SONG」「踊れピ