タレントの中居正広さんと女性との間のトラブルをめぐり、アメリカの投資ファンドがフジ・メディア・ホールディングスに対し、第三者委員会の設置を求める書簡を送ったことが明らかになりました。アメリカの投資ファンド、ダルトン・インベストメンツと関連会社は、タレントの中居正広さんの女性トラブルをめぐり、フジテレビを傘下に置くフジ・メディア・ホールディングスの取締役会に、第三者委員会による調査を求める書簡を送っ