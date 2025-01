BMSGが、SKY-HI / Novel Core / BE:FIRST / MAZZEL / Aile The Shota / edhiii boi / REIKO / BMSG POSSE / ShowMinorSavage / RUI / TAIKI / KANON、の所属アーティスト23名による大規模音楽フェス<BMSG FES’24>のDVD & Blu-rayを本日リリースした。Kアリーナ横浜で開催され、全6公演で約12万人を動員した<BMSG FES’24>では、グループの垣根を超えたスペシャルなコラボステージやAile The Shota率いる“BMSG MARINE”、