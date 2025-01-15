侵入先の住人との示談を受けて、謝罪コメントを発表した吉沢亮さん（画像：左はX「吉沢亮＆STAFF」アカウント、右はアミューズ公式サイトより）1月14日、俳優の吉沢亮さんが、泥酔して自宅マンション隣室に無断で侵入した件について、所属事務所・アミューズの公式サイトからコメントを発表した。コメントは事務所と本人の2通りあり、事務所コメントの中では、相手方と示談が成立したことを報告すると同時に、関係各所への謝罪を行