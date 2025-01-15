丼ぶりと京風うどんの「なか卯」は1月15日より、「温たま明太クリームうどん」を販売している。なか卯「温たま明太クリームうどん」「温たま明太クリームうどん」は、なか卯自慢のうどんだしを使用したクリームうどんに、たっぷりの博多明太子とこだわり温たま、きざみ海苔、青ねぎが添えられた温かいおうどん。店舗で毎日丁寧に煮出しているかつお・昆布を中心としたうどんだしに、濃厚なホワイトクリームソースを合わせることで