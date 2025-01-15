【武井宏之画業だいたい30周年記念仏ゾーン原画展】 2月22日～3月16日 開催場所：有楽町マルイ8階 イベントスペース SPACE7・8（東京） 入場料:展示エリア1,200円（有料）、物販エリア（無料） VISION８（EDITION88アートギャラリー）は、2月22日から3月16日まで、東京・有楽町マルイにて、「武井宏之