Mrs. GREEN APPLEが、1月20日にリリースする新曲「ダーリン」のカバーアートを公開した。◆Mrs. GREEN APPLE 画像天使の羽を纏ったかのような紳士が絵画調で描かれており、ランタンを手に何かを見守るようなその姿からは、楽曲「ダーリン」が湛える温もりや包容力を感じることができる。「ダーリン」は、2024年12月25日にNHK総合で放送された『Mrs. GREEN APPLE 18祭』のテーマソングとして書き下ろされたものだ。収録では、1000人