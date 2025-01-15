東京ディズニーランドでは15日より、人気アトラクション「イッツ・ア・スモールワールド」の期間限定バージョン「イッツ・ア・スモールワールド with グルート」を開催（6月30日まで）。プレス向けに14日、先行公開された。【写真】こんなキャプテン・アメリカ見たことない！グルートと旅を楽しむマーベルキャラたち「イッツ・ア・スモールワールド」は、ボートに乗ってディズニー映画に登場するさまざまなキャラクターや世界