「BCNランキング」2024年12月30日〜2025年1月5日の日次集計データによると、ドライブレコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位ドライブレコーダーZDR055（コムテック）2位ドライブレコーダーZDR043（コムテック）3位ドライブレコーダー ブラックDRV-350-B（JVCケンウッド）4位ドライブレコーダーZDR048（コムテック）5位ドライブレコーダーZDR041（コムテック）6位ドライブレコーダーZDR035（コムテ