お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史（54）が15日、都内で行われた日本乳業協会『私らしくヨーグルト新発見』プロジェクト発表会に参加した。【全身ショット】まさかの肩チラ！清楚な白ワンピース姿の本田望結活動休止期間もあり、久しぶりのイベントとなった藤本。本田望結、川栄李奈と登壇し、藤本は「『なんで、お前やねん！』と皆さん、思っているでしょう。実は何を隠そう美容男子でして。美容にはヨーグルトが欠かせない。