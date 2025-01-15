韓国の尹大統領による非常戒厳をめぐり、捜査を進める合同捜査本部が尹大統領を拘束しました。これを受け、林官房長官は会見で、「他国の内政へのコメントは差し控える」と前置きしつつ、「韓国国内の一連の動きについては、特段かつ重大な関心をもって注視をしている」と述べました。さらに、「韓国は、国際社会における様々な課題への対応にパートナーとして協力していくべき重要な隣国である。現下の戦略環境のもと日韓関係の重