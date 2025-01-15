歌手の氷川きよしが14日にインスタグラムを更新。車内での美しいオフショットを披露し、ファンを喜ばせた。【写真】氷川きよし、“美脚際立つ”全身ショット弾ける笑顔も（8枚）氷川は「こんばんわあ！16日は待ちに待った2025初コンサートKIIZNA（キズナ）ドキドキ晴天のガーデンシアターでお待ちしています！風邪をひかないように気をつけてください」と、2024年8月から延期となっていたコンサートの振替公演につ