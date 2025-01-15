■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7049) 識学 東証グロース (3608) ＴＳＩＨＤ 東証プライム (260A) オルツ 東証グロース (2432) ディーエヌエ 東証プライム (5707) 東邦鉛 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (9042) 阪急阪神 東証プライム (6702) 富士通 東証プライム (7