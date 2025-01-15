ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングスが大幅反発している。１４日の取引終了後、２月中間期業績予想について、売上高を２７９億５０００万円から３１０億４４００万円（前年同期比４．１％増）へ、営業利益を７億２０００万円から１０億４０００万円（同１８．４％減）へ上方修正したことが好感されている。 ホールセール事業で、ＩＰライセンスやインフルエンサーなどを活用した高