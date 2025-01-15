ホットリンクは大幅反発。この日午前、ソーシャルリスニングプラットフォームを開発・提供するＭｅｌｔｗａｔｅｒＪａｐａｎ（メルトウォーター社、東京都渋谷区）と業務提携すると発表した。メルトウォーター社はＳＮＳやオンラインメディアから毎日約１０億件のコンテンツを収集し、企業のデータに基づく意思決定を支援するソーシャルメディア分析ツールを有しており