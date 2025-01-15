元モーニング娘。の後藤真希の弟で、千葉県八街市議の後藤祐樹氏の長女、女性アイドルグループ「ukka」のメンバー・芹澤もあが14日までにインスタグラムを更新。アイドル衣装を披露した。【写真】後藤祐樹の娘18歳、大胆な“グラビア”姿など（8枚）昨年9月5日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）にて初のグラビアに挑戦し話題を呼んだ芹澤。今回は「とっても可愛くてお気に入りの衣装」とつづり、12日に行われたワンマン