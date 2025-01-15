乃木坂46・五百城茉央の1st写真集『未来の作り方』（小学館）より、封入特典ポストカード絵柄第2弾が公開された。【写真】超フレッシュ！スタイル抜群な五百城茉央、水着ショット乃木坂46の5期生として初のソロ写真集となる本作。撮影地・ポルトガルで19歳の五百城の姿を収めた。封入特典ポストカード全6種のうちの第2弾は、1月21日配信の購入者特典にもなっている、ポルトガルで作ったオリジナル香水の香り付きカードの元