【北京＝鷹尾洋樹】中国を訪問している自民党の森山、公明党の西田両幹事長ら両党の議員団は１５日午前、北京市内で中国の李強（リーチャン）首相と会談した。日中双方の利益を追求する「戦略的互恵関係」の推進を確認したほか、日本産水産物の輸入規制の早期撤廃などを求めたものとみられる。会談では、中国が東シナ海などで威圧的な行動を続けていることや、邦人拘束問題などの懸案事項、北朝鮮情勢なども議題に上った可能性