来冬映画公開から25周年を迎える映画「ハリー・ポッター」シリーズと、昨年連載30周年を迎えた『名探偵コナン』がコラボレーションしたスペシャルビジュアルが公開。またこれを記念し、ファンアートキャンペーンの開催も発表された。【写真】ハリポタ×コナン、夢のコラボ！それぞれのビジュアルをじっくり見る「ハリー・ポッター」シリーズの主人公であるハリー・ポッターと、『名探偵コナン』シリーズの主人公であるコナン