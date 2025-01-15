「大相撲初場所・４日目」（１５日、両国国技館）初場所が始まり、新しくなった親方衆のある衣装が注目を集めている。それは“親方ジャンパー”とファンから称されるジャケット。会場では親方たちがこのジャケットを着て、警備などに当たっている。昨年までは青を基調としていた親方ジャンパー。今年からカジュアル衣料品を販売するユニクロとスポンサー契約を結んだことを受け、以前より黒みが増し、デザイン性、機能性が増