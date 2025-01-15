本日スタートのドラマ『問題物件』（フジテレビ系／毎週水曜22時）で主演を務める上川隆也。原作は大倉崇裕のユーモアミステリー『問題物件』『天使の棲む部屋 問題物件』（いずれも光文社）で、上川は不動産物件の奇怪な事件を解決する“謎の男”犬頭光太郎役に挑む。劇中でパートナーを組む共演の内田理央や、自身の家のこだわりについて聞いた。【写真】抜群のコンビネーション！上川隆也＆内田理央「めちゃくちゃ楽しくお