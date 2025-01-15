シュッピン株式会社は1月14日（火）、カメラ専門店「Map Camera」のECサイトおよび、店頭における2024年12月1日（日）～12月31日（火）の新品・中古デジタルカメラ売り上げランキングを発表した。 新品デジカメ販売月間ランキング Z50II 1位：Z50II 2位：X-M5 3位：EOS R5 Mark II 4位：α1 II 5位：α7C II 6位：EOS R1 7位：X100VI 8位：Zf 9位：GR IIIx 10位：α7 IV 12月13日（金）に発売したニコ