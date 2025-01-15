Snow Manの目黒が1月14日放送の『news zero』（日本テレビ系）に出演し、独占インタビューに答えた。 【画像】目黒蓮がキュートな笑顔をカメラに向ける『news zero』オフショット ■FENDIのブランド責任者に自ら写真を持ち込み、売り込んでいた目黒蓮 「フェンディ（FENDI）」の2025年春夏 メンズコレクションのグローバル広告キャンペーンのモデルに単独で起用されたことが発表された目黒。 抜擢のき