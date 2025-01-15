●資産の積み上げで収益を得る鉄道業界のビジネスモデル 今回は鉄道業界の話を進めたい。日本では明治政府が新橋～横浜間に鉄道を敷設したことが始まりだが、ご存じのように当時は蒸気機関だった。明治末期になって京都市電と川崎の大師電気鉄道（現・京浜急行電鉄 ）が路面電車の建設を始め、阪神電鉄が出入橋～神戸（現・三宮）間に軌道を敷設して、インターアーバン（都市間電気鉄道）を完成させ