メタがファクトチェック廃止を発表した直後にロス山火事が発生し、陰謀論が拡散した/Nick Otto/Bloomberg/Getty Images via CNN Newsourceロサンゼルス（ＣＮＮ）フェイスブックやインスタグラムなど大手ＳＮＳを運営する米メタが７日、米国で第三者による投稿のファクトチェックを廃止すると発表した直後に、カリフォルニア州ロサンゼルスで山火事が拡大した。メタ傘下のファクトチェッカーたちは今、山火事をめぐる陰謀論と格闘