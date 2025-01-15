2024年に関東で相次いだ強盗事件のうち、千葉県船橋市の貴金属店と八千代市の質店で強盗しようとした罪に問われている男が初公判で起訴内容を認めました。岸本蘭丸被告（22）は去年8月、船橋市の貴金属店と八千代市の質店で強盗しようと事前に準備した包丁1本を隠し持って店内を徘徊（はいかい）したなどの罪に問われています。今月15日、千葉地裁で開かれた初公判で岸本被告は起訴内容について間違いないかを問われ、「あり