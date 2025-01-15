アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」のメンバーで女優の鎮西寿々歌が１４日に自身のＳＮＳを更新。近影を公開した。インスタグラムに「１２月２６日発売ＢＡＩＬＡ２･３月合併号に登場しています佐藤栞里さんの着回し企画にゲストとしてふるっぱーが…」と雑誌の企画にグループとして登場したことを報告。「憧れである栞里さんとご一緒できたことはもちろんオフィスカジュアルなファッションにも挑戦でき