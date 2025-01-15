ドラ2の浦田は即戦力として期待を高める（C）産経新聞社2月のキャンプインをまもなく迎える。来る2025年シーズン、各球団がどんな戦略を練って、目指す頂に到達するのか。真剣勝負の行方が注目となる。そんな中、昨年リーグ覇者となった巨人の春季キャンプでは、遊撃のポジション争いが見どころの一つとなりそうだ。 【関連記事】阿部巨人でひそかに注目集める「プロスペクト」激化する遊撃争いの”キーマン”とは昨季、