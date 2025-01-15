2025年1月15日（水）から、スターバックスのバレンタインがスタート。チョコレートをたっぷり堪能できる、贅沢なフラペチーノなどの新作が登場しています。そして注目したいのが、新たに登場したグッズたち。特に2024年のバレンタインシーズンにも発売された、人気のグラスがバージョンアップして再登場しているんです。さらに、ホリデーから注目が集まっているグリッタータンブラーも人気が高まる予感。早速購入したisutaエディタ