アイチューザーは、宮城県で実施している事業者向け太陽光発電設備等の共同購入事業「みんなの会社に太陽光」の入札結果を公表しました。 アイチューザー「みんなの会社に太陽光」入札結果 アイチューザーは、宮城県で実施している事業者向け太陽光発電設備等の共同購入事業「みんなの会社に太陽光」の入札結果を公表。■宮城県・仙台市「みんなの会社に太陽光」の入札結果令和6年12月4日に入札を実施し、以下図表