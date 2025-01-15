ミャンマー東部のタイとの国境地帯にある特殊詐欺などの犯罪拠点に、日本人が6人監禁されている可能性があることが、タイのNGO「人身売買被害者支援のための市民社会ネットワーク」の報告でわかった。【写真】人身売買被害に遭い、丸刈りに…救出された中国人俳優同NGOの7日の報告によると、監禁されているとみられるのは21カ国の6千人超。3900人が中国人で、ほかにインドネシアやフィリピン、エチオピアやケニアなどの人々が