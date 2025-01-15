熊本市電は、熊本市役所前付近のレールに緊急工事が必要な箇所が発見されたとして、15日の始発から一部区間で運転を見合わせています。 熊本市電が運転を見合わせているのは、水道町～辛島町の区間です。熊本市交通局によりますと、去年の大みそかの脱線事故を受けレールの点検をしていたところ、熊本城･市役所前電停付近のレールに幅の広がりが見られたことから緊急の補修工事を行う必要があると判断