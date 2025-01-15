ハイセンスジャパンは、収納がたりないときにセカンド冷凍庫としてお使いいただけ、キッチン以外にも置けるコンパクトな61L冷凍庫を2025年1月末に発売します。 ハイセンスジャパン「61L冷凍庫」 ハイセンスジャパンは、収納がたりないときにセカンド冷凍庫としてお使いいただけ、キッチン以外にも置けるコンパクトな61L冷凍庫を2025年1月末に発売。■商品特徴1. 前開きドア収納した食材が見やすく取り出しやすい前開きド