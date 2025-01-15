ハイセンスジャパンは、一人暮らしや新生活の方におすすめの、使いやすい135L冷凍冷蔵庫を2025年1月末に発売します。 ハイセンスジャパン「135L冷凍冷蔵庫」 ハイセンスジャパンは、一人暮らしや新生活の方におすすめの、使いやすい135L冷凍冷蔵庫を2025年1月末に発売。■商品特徴1. コンパクトボディ2ドア横幅481mm、高さ1129mmのコンパクトボディはキッチン以外の場所にもスッキリ置けます。2. 49L引出し式冷凍